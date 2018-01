Nieuwe foto van gezin Beatrix vrijgegeven voor haar verjaardag

Het kan je niet ontgaan zijn: prinses Beatrix viert vandaag haar 80ste verjaardag. Een feestelijk moment dat wordt gevierd met nieuwe foto’s van de koninklijke familie.

We zien het niet vaak: de complete koninklijke familie bij elkaar. Zelfs op Koningsdag ontbreken er vaak een aantal kleinkinderen. Daarom is het extra bijzonder om ze allemaal op één foto te zien. Wat worden ze groot! En wát een plaatje is het:

Meer lezen over het koningshuis? Deze boeken raden wij aan:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.