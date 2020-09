Vriend Maxime Meiland deelt voor het eerst een foto van hen samen

Maxime Meiland is weer gelukkig in de liefde. Ze hield haar nieuwe vlam wekenlang geheim voor haar grote schare fans, maar inmiddels mag iedereen weten dat ze een nieuwe relatie heeft. De man in kwestie deelt nu zelfs een foto van hun samen.

De gelukkige? Dat is cameraman Leroy, die ze leerde kennen tijdens de opnames van Chateau Meiland in Frankrijk.

De 24-jarige Maxime Meiland vertelde eerder aan tafel bij Eva Jinek over de opbloeiende relatie tussen haar en Leroy. Pas weken nadat ze hun hart verloren, deelden ze het nieuws met de buitenwereld. “Toevallig hadden we het er die avond nog over, want op een gegeven moment moet je het wel naar buiten brengen. Toen zeiden we: laten we gewoon een familiefoto plaatsen.” Voor de cameraman was de bekendheid van zijn nieuwe vriendin gelukkig geen probleem, legde ze uit. “Hij werkt in het wereldje dus weet een beetje hoe het gaat en kan het allemaal prima handelen”, vertelde Maxime.