Nieuwe foto's van Kate Middleton laten groeiend babybuikje zien

Hoe lang Kate precies zwanger is, is niet bekend. Het enige wat we weten is dat er een voorjaarsbaby op komst is. Toch is haar babybuikje steeds beter zichtbaar.

De afgelopen maanden was Kate niet vaak aanwezig bij evenementen omdat ze last had van zwangerschapsmisselijkheid, maar de laatste weken lijkt het beter te gaan en gaat ze ook weer regelmatig met William mee. En daar kun je dan goed zien dat haar babybuikje al langzaam begint te groeien:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Getty.