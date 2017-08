Zie jij iets opvallends aan deze nieuwe foto's van Willem-Alexander?

De prinsesjes moesten deze week weer naar school, dus ook voor onze koning begon het normale leven weer. En Willem-Alexander bleek na de vakantie toch ergens afscheid van genomen te hebben.



Begin deze maand kwamen er foto’s naar buiten waarop te zien was dat onze koning zijn baard had laten staan. Wij kennen onze koning niet met baard en waren dan ook heel benieuwd of hij de baard na zijn vakantie nog zou hebben. De koning is inmiddels weer aan het werk, maar keerde (helaas?) zonder baard terug naar Nederland, laten deze foto’s zien:



Bron: Show.nl. Beeld: ANP.