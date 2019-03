Déze bekende presentator wordt het nieuwe gezicht van 'College tour'

College tour komt terug op de buis. Dit keer zal het niet gepresenteerd worden door Twan Huys, maar door een andere bekende presentator.

Niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk neemt het stokje van Twan over. Hij zal volgens het AD voortaan de rol als interview op zich nemen.

Comeback

In februari vorig jaar was de laatste College tour op de publieke omroep te zien. Presentator en interviewer Twan Huys vertrok naar een commerciële zender en een terugkeer bleef daarom uit. Tot nu, want het programma gaat blijkbaar een comeback maken.

Twan Huys

Eerder zei Twan in een interview met deze krant dat hij het niet logisch zou vinden als het programma bij de publieke omroep NTR terug zou keren. “Het programma hangt heel erg aan mij, omdat ik bij de totstandkoming van elke aflevering zeer nauw betrokken was”, vertelde hij toen. Het programma heeft uiteindelijk toch besloten om een nieuw seizoen te produceren, zonder Twan Huys.

Nieuwe presentator

Het programma heeft een nieuwe presentator weten te vinden, namelijk Matthijs van Nieuwkerk. De man van de populaire talkshow De wereld draait door. De eerste aflevering zal komend voorjaar te zien zijn op de zaterdagavond van NPO 1.

Bron: AD. Beeld: ANP