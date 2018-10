Déze nieuwe GTST-actrice is het halfzusje van dít bekende personage

Vorige week werd bekendgemaakt dat Meerdijk een nieuwe inwoner krijgt. Actrice Stephanie van Eer maakt vanavond haar opwachting in GTST. Ze speelt de rol van Jojo Abrams en is dus iemands halfzusje. Maar van wie?

Mocht je het geheim nog niet willen weten, lees dan niet verder. Spoiler alert!

Welke rol ze precies gaat spelen, is nog niet bekend. Maar op de Instagrampagina van GTST gaf Stephanie vorige week al een tipje van de sluier. “Ik speel de rol van Jojo Abrams. Maar, helaas mag ik er nog niet heel veel over zeggen”, vertelt Stephanie in een filmpje op de Instagram van GTST. “Wel mag ik zeggen, dat ik voor heel veel opschudding ga zorgen in Meerdijk en een oogje heb op één van de Meerdijkers.”

Halfzusje

Vanavond zal Jojo Abrams voor het eerst te zien zijn in Meerdijk. De échte fans konden vorige week via Videoland haar intrede al zien en daarom is al uitgelekt wie Jojo nu precies is. Ze is namelijk het verloren halfzusje van… Bing!

Benieuwd naar alle verhalen van de nieuwe inwoner van Meerdijk? Dat kun je vanaf vanavond iedere doordeweekse avond zien op RTL 4.

BEKIJK OOK: Lisa Loïs zingt de nieuwe leader van GTST:



