Zó ziet het nieuwe huis van prins Harry en Meghan eruit

Afgelopen zomer, kort na de bruiloft van prins Harry en Meghan, deden de eerste berichten over een eventuele verhuizing van de twee al de ronde. Die geruchten bleken te kloppen, want Harry en Meghan verhuizen inderdaad naar de streek Cotswolds.

Meghan en Harry zouden een contract getekend hebben voor een landhuis in deze regio. Veel was er niet bekend over dit nieuwe optrekje, behalve dat het landhuis ligt vlakbij Oxfordshire ligt. De Britse krant The Sun heeft nu toch een eerste kiekje van het nieuwe huis van prins Harry en zijn vrouw weten te bemachtigen:

Royal excl: first picture of the Duke & Duchess of Sussex’s Cotswold pad. It’s a gorgeous £2.5million Grade II listed farmhouse and barn conversion. pic.twitter.com/IL11GMdcVC — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 9 januari 2019

Boerderij

Harry en Meghan zouden hebben gekozen voor deze regio omdat ze het zo fijn vinden om hier met hun honden te wandelen. Volgens The Sun heeft het huis een grote schuur die aan het huis vastzit, twee keukens op de twee verdiepingen, een mooie zitruimte met veel licht binnen en een groot zitgedeelte buiten met verwarming. De boerderij heeft vier slaapkamers en daarnaast nog een gastenverblijf met twee slaapkamers voor personeel en gasten en 4 hectare grond. Voor dit alles zouden ze zo’n 2,7 miljoen euro betalen. De verhuizing staat gepland voor dit jaar, maar of dat voor of na de geboorte van hun kindje gaat gebeuren, is niet bekend.

