Dít is het nieuwe huis van koning Willem-Alexander, Máxima en de prinsesjes

Op dit moment wonen koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog met hun drie dochters in Villa Eikenhorst in Wassenaar. Maar eind dit jaar zal het koninklijk gezin gaan verhuizen naar het prachtige Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Het Paleis Huis ten Bosch is als sinds 1981 het woonpaleis van de regerend vorst, maar omdat het paleis aan restauratie toe was, woont het koninklijk gezin nu nog tijdelijk in Villa Eikenhorst in Wassenaar.

Flink bedrag

Het paleis krijgt een geheel nieuw jasje. Zo zullen de daken en gevels hersteld worden en wordt al het asbest verwijderd. De totale kosten van de verbouwing van het nieuwe huis van de koning zijn nu al opgelopen tot 63,1 miljoen euro. Dit is het dubbele van de verwachte kosten. Het paleis was er namelijk slechter aan toe dan werd gedacht en moet nu volledig gemoderniseerd worden. Hierdoor duurt de verbouwing ook langer dan gedacht.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsesjes zullen niet alleen in Paleis Huis ten Bosch gaan wonen; het paleis zal ook gebruikt worden voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Het gezin hoopt eind dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar, hun nieuwe huis te mogen betreden.

Binnenkijken

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de verbouwing en plaatst op zijn website regelmatig wat kiekjes om de voortgang van het project te laten zien. Zo kunnen wij even binnenkijken in het nieuwe stekkie van Willem-Alexander, Máxima en de kids.

Terwijl het paleis wordt gerestaureerd, was de reeds gerenoveerde Oranjezaal tijdelijk voor publiek opengesteld.

Scheuren in het plafond van de witte eetzaal worden hersteld en het plafond wordt geschilderd.

Restauratie van de Balzaal.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf. Beeld: ANP & Rijksvastgoedbedrijf