Nieuwe huiseigenaar vindt een bebloed mes in de badkamer

Hans Kastelein (57) deed de deur van de badkamer van zijn nieuwe appartement open en wist niet wat hij zag. Er lag een bebloed mes op de grond en ook de wc zat onder het bloed. “Totaal onvoorbereid word je met een horrorhuis geconfronteerd.”

Onaangename verrassing

De koper wist van tevoren al dat de vorige bewoonster, een jonge vrouw, zelf uit het leven is gestapt. Hij kocht de woning in het Limburgse Hoensbroek op een executieveiling. Niet om in te gaan wonen, maar als beleggingsobject. Maar dan nog is Hans van mening dat de notaris hem wel op deze onaangename verrassing in de badkamer had mogen voorbereiden.

Bloederige badkamer

Natuurlijk kon Hans verwachten dat hij een rommeltje zou aantreffen toen hij de woning betrad, maar een bloederige badkamer had hij niet zien aankomen. Hij schrok zich dan ook wezenloos en noemt het “een horrorsituatie”. “We zagen een bebloed mes, bloed aan en rond de wc-pot en een met bloed besmeurd kastje. Totaal onvoorbereid word je dan met een horrorhuis geconfronteerd.”

Geestelijke gesteldheid

Niet alleen de badkamer maakte het huis tot een horrorhuis. Er lagen volgens Hans overal recepten voor medicatie en informatie over psychologische en psychiatrische behandelingen. Ook de spreuken aan de muur gaven een beter beeld van de geestelijke gesteldheid van de vorige bewoonster. Hans vond tijdens het opruimen een behandeldagboek. “Schrijnend als je ziet hoe persoonlijk dit is opgeschreven, ook over haar relatie met haar ouders. Dat ligt hier gewoon nog… Zo erg.”

Gebrek aan respect

Hans vindt het echt niet kunnen dat de notaris hem niet heeft ingeseind over wat hij in de badkamer zou aantreffen. Het Maastrichtse notariskantoor had op kosten van de koper alles mogen laten schoonmaken, maar volgens Hans willen ze er niets van weten. Hans had de kijkdag helaas gemist en volgens het notariskantoor is het dan ook zijn eigen schuld. “Zo kil en afstandelijk. Dit duidt op een totaal gebrek aan empathie. Deze handelwijze getuigt van gebrek aan respect voor de overledene en voor de koper”, zegt Hans.

De Limburger geeft aan dat het Maastrichtse notariskantoor die de executieverkoop regelde niet wil reageren.

