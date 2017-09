Dít kun je allemaal met de nieuwe iPhone (wat je met de vorige niet kon)

Vandaag lanceerde Apple na maandenlange speculaties dan eindelijk 2 (!) nieuwe iPhones. En vooral de speciale iPhone X heeft een aantal functies waardoor we nu allemaal een nieuwe telefoon willen.

Apple komt altijd met een aantal functies waarvan je niet wist dat je ze nodig had, maar waar je dan na gebruik nooit meer zonder kan. Draadloos opladen bijvoorbeeld. Apple lanceerde vanavond als eerste de nieuwe iPhone 8 en 8 Plus. Beide toestellen kunnen draadloos opgeladen worden, waar je dan wel een oplaadstation voor nodig hebt. Daarnaast zou de camera beter werken in donkere ruimtes. Deze toestellen zijn binnenkort verkrijgbaar vanaf 809 euro. Dit model is vanaf 15 september te bestellen en verkrijgbaar in de winkels vanaf 18 september.

“One more thing …” Apple stelt indrukwekkende iPhone X voor, maar je zal nog even geduld moeten hebben https://t.co/n0PynDxlJ8 #appleevent pic.twitter.com/XVjkTgLMn1 — Tech Monkey (@TechMonkeyBE) 12 september 2017

Iphone X

Maar waar het echt om ging vanavond is de nieuwe iPhone X (wat je uitspreekt als ‘ten’). Het opvallendste aan dit toestel is dat de bekende ‘home-knop’ niet langer op het toestel zit. Hoe ontgrendel je dan je telefoon? Met gezichtsherkenning. Dat roept bij ons ook een aantal vragen op, maar volgens Apple zit er een waterdicht systeem achter onder andere door de 8 sensoren aan de voorkant van het toestel. Daarnaast is dit model waterdicht en zou de batterij 2 uur langer meegaan dan die van de iPhone 7. Aan dit gloednieuwe toestel hangt natuurlijk ook een flink prijskaartje. De iPhone X is vanaf 27 oktober te bestellen vanaf 1159 euro. De verkoop begint op 3 november.



Bron: RTLZ.nl. Beeld: Twitter.