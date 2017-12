Vanaf het nieuwe jaar is een zwemdiploma halen nooit meer hetzelfde

Er gaan dingen veranderen vanaf januari 2018: er komt namelijk een heel nieuw zwemdiploma.

De eisen worden namelijk wat strenger en het belangrijkste is dat de focus meer komt te liggen op reddingszwemmen, in plaats van op ‘mooi zwemmen’.

Volgens de officiële zwembadbranche zijn dit de nieuwe regels:

Zwemdiploma A: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad zonder attracties.

leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma B: leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

leert een kind de vaardigheden te beheersen voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma C: leert een kind de vaardigheden om op een veilige manier plezier te hebben en je te redden in open water (behalve in de zee). Nu beheerst een kind de vaardigheden voor een zwembad met attracties, maar ook voor open water zoals recreatieplassen, brede sloten en vaarten.

Vooral zwemdiploma C is dus erg belangrijk geworden, en dit was vroeger nog wel wat anders. Ook is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de veiligheid van zwemmen met een iPad en naar de kwaliteiten van de ouders. Ook zij moeten regelmatig in het water zijn, eigenlijk, als ze hun zwemvaardigheden niet willen verliezen. Natuurlijk verleer je het nooit helemaal, maar zo af en toe weer even wat ervaring opdoen kan van belang zijn, zeker in open water.

Bron: Zwembadbrance. Beeld: iStock