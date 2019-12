Nieuwe klus voor Gallyon van Vessem na ontslag 'Hart van Nederland'

Gallyon van Vessem heeft een bewogen tijd achter de rug. Ze werd ontslagen bij Hart van Nederland, maar nu is er leuk nieuws voor de presentatrice. Ze heeft namelijk een nieuwe klus te pakken bij RTL.

Ze gaat als co-host aan de slag bij het programma 5 uur live.

Ontslag

Niet zo lang geleden kreeg Gallyon het vervelende nieuws dat er geen plek meer voor haar was bij Hart van Nederland. Het programma gaf aan met ‘vernieuwing’ bezig te zijn. Gallyon blikt terug op deze vervelende tijd: “Het waren rumoerige tijden. Ik moest even uitdeuken van wat er gebeurd is.”

Blij mens

Gelukkig is de zon weer gaan schijnen voor de presentatrice: “Er zijn een paar deuren opengegaan, waar ik natuurlijk ook een beetje op gehoopt had. Dat zijn hele leuke dingen.” Een daarvan mocht ze dus al onthullen en dat is 5 uur live. Gallyon vertelt: “Ik vind het onwijs eervol dat ik dit samen met Daphne Bunskoek mag presenteren. Dus ik ben eigenlijk wel een heel blij mens.” In januari zal Gallyon te zien zijn bij 5 uur live op RTL4.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP