Nieuwe klus voor Ilse Warringa: binnenkort zien we haar in dít programma

We kunnen binnenkort weer gaan genieten van de acteerkunsten van Ilse Warringa. Ze heeft een grote rol in de satirische show Nieuw zeer.

De show zal volgend jaar op de zondagavond op NPO 3 te zien zijn en bevat sketches over pijnlijke onderwerpen uit de maatschappij.

De Luizenmoeder

“Het gaat over dingen die we niet durven uit te spreken naar elkaar”, zegt Suzanne Kunzeler, netmanager van NPO 3. Ilse had eerder veel succes met de kijkcijferhit De luizenmoeder.

Pijnlijk

Nieuw zeer wordt een scherpe, actuele sketch-serie over hedendaagse thema’s, dus over oud en nieuw zeer van alledag. Het wordt een licht bijtende serie waarin gelachen kan worden over alle pijnlijke dingen van de samenleving. Over deze onderwerpen wordt veel gepraat en geschreeuwd, maar volgens de makers te weinig gelachen.

Ilse Warringa wil later niet herinnerd worden als juf Ank:



Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP