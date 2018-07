Verse gezichten: binnenkort is déze nieuwe knapperd te zien in GTST

De zomerstop bij GTST zorgt er altijd voor dat er een hoop verandert in Meerdijk. Zo vertrekken er meestal wat acteurs, waardoor er ruimte komt voor nieuwe gezichten.

Dit seizoen maakte Guido Spek bekend dat hij na 7 jaar lief en leed gedeeld te hebben stopt met de soap. Hij speelde al die tijd de rol van Sjoerd.

Maar omdat hij vertrekt, is er plek voor een andere knapperd. De eer is aan Floris Bosma. Die is eigenlijk muzikant: Floris speelt gitaar en heeft zelfs aan het conservatorium gestudeerd. Welke rol de 23-jarige Floris precies gaat spelen, blijft nog even geheim.

Voor de eerste aflevering na de zomer kun je trouwens ergens anders heen dan je eigen bank. Die wordt namelijk uitgezonden in de bioscoop. Zet 30 augustus dus maar in je agenda. In Vue Hilversum kun je zelfs enkele castleden tegenkomen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram