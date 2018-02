Nieuwe leader GTST verklapt veel over toekomst inwoners Meerdijk

De afgelopen tijd hebben een aantal acteurs afscheid genomen van GTST en dat vraagt dan ook om een opfrisbeurt van de leader van de soap. Uit die beelden blijkt dat niet iedereen de komende tijd in Meerdijk blijft wonen.

Al een paar maanden zijn Q en Loes te zien in de soap, maar nog steeds was niet duidelijk of zij tijdelijk in Meerdijk verblijven of een vast gezicht in de soap worden. Tot er deze week ineens een nieuwe leader naar buiten werd gebracht. Want de personages die hierin te zien zijn, blijven zeker een tijdje lid van de cast van de serie.

Loes en Q

Zo zijn acteurs als Buddy Vedder en Robin Martens, die de afgelopen tijd uit de soap zijn geschreven, niet meer te zien in de leader. In plaats daarvan hebben de personages Loes en Q wel een vaste plek gekregen. Q is sinds november te zien in de serie en Loes sinds 2 maanden. Beide personages zijn onderdeel van interessante verhaallijnen, wat veel goeds belooft voor de fans van de soap.

De nieuwe leadershots vanaf volgende week! #GTST pic.twitter.com/LUtAit3GBq — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 12 februari 2018

#GTST Nieuws: Weer nieuwe leader GTST: Met Loes en zonder Lana https://t.co/yciuv4zRbD pic.twitter.com/uJINVXL3NS — GTST Street Team © (@gtststreetteam) 12 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.