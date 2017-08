Nieuwe liefde voor Bridget Maasland

Bridget Maasland (42) bevestigt met foto’s op social media dat ze een nieuwe vlam heeft.

Ze is weer verliefd – de 28-jarige Bram Plattel is haar nieuwe vriend.

Liefde

Ze schrijft bij haar foto: “Ik hou van hem en hij van mij”. De 2 zijn op vakantie op Ibiza samen. Haar volgers zijn blij voor haar en reageren enthousiast: “Je hebt het verdiend”.

Eerder zei de presentatrice nog over jongere mannen en relaties: “Mijn voornemen is om in de toekomst niet meer te vallen op te jonge mannen. Vanaf 45 jaar vind ik mannen te oud, maar 35 jaar lijkt me mooi.” Haar ex-vriend Fabio is 26 jaar oud. Dat ging niet meer zo soepel vanwege hun leeftijdsverschil: “Ik moest hem gaan vertellen hoe hij het moest aanpakken met zijn zoontje, waardoor ik me ineens heel oud voelde. Ik dacht: nee, hier heb ik geen zin in.”

Kijk wie ik tegen het lijf aan loop😉! @bfplattel #bram #ibiza #strand #zonzeestrand #wateenheerlijklevenhebiktoch Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 25 Aug 2017 om 7:35 PDT

Ik hou van hem! #enhijvanmij #loveyou❤️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 25 Aug 2017 om 1:24 PDT

Bron & Beeld: Instagram