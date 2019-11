De hele wereld mag het weten: dít is de nieuwe liefde van Fajah Lourens

Aan het einde van de zomer maakte Fajah Lourens bekend dat ze weer gelukkig is in de liefde. Ze bleef een beetje geheimzinnig over wie haar hart dan veroverd had, maar nu mag iedereen het weten.

In een interview met Story vertelt Fajah openhartig over haar nieuwe vriend. De twee zijn deze week al een jaar een setje en ze vindt dan ook dat iedereen nu wel mag weten wie hij is. “Daan is leuk”, zegt ze. “Op 24 november ben ik een jaar samen met mijn vriend. Dus dat lijkt me een mooi moment om hem voor te stellen als mijn partner.”

Advertentie

Grote vriend

Niet alleen Fajah zelf, maar ook haar kinderen zijn gelukkig met de aanwezigheid van Daan in het gezin. Zo vertelt ze over haar zoontje: ”Shai heeft Daan in zijn telefoon staan als ‘mijn grote vriend’.” En Daan is ook nog eens een heel knappe vriend:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daan van Dijk (@d.dijk) op 16 Jun 2019 om 1:39 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daan van Dijk (@d.dijk) op 16 Jun 2019 om 1:37 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daan van Dijk (@d.dijk) op 20 Jul 2019 om 10:24 (PDT)

BEKIJK OOK: Fajah Lourens houdt het niet droog in deze verrassingsvideo voor haar moeder:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP