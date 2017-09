Nieuwe liefde voor Floortje Dessing

Een leuk nieuwtje: presentatrice Floortje Dessing(47) is weer gelukkig in de liefde.

Op Twitter deelt ze een innig kiekje van haar privéleven met de rest van de wereld.

Knusse kiek

Ze is te zien met een man die ze goed vastpakt en bijna kust. Wie hij precies is en hoe lang de 2 al samenzijn, is niet bekend. “Echte liefde… In Maastricht”, schrijft de reisfanaat bij haar foto. Ze krijgt er veel positieve reacties op. ‘Leuke vent, leuke meid! Lekker genieten van en met elkaar’ en ‘Leuk. Privé zien we zelden iets van jou. Veel geluk!’, aldus haar volgers.

Geen boompje beestje

Sinds vorig jaar is ze vrijgezel. Floortje liet toen weten dat ze nog maar weinig hoop had in de liefde. “Ik moet denk ik toch maar eens aan mezelf toegeven dat het er voor mij niet in zit, dat huisje, boompje, beestje. Dat vind ik heel jammer hoor. Het lukt me gewoon niet, het gaat niet.”

Echte liefde.. in Maastricht… pic.twitter.com/aylvPzdu6r — floortje dessing (@floortjedessing) 24 september 2017

Bron: Twitter. Beeld: ANP