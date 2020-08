Maxime Meiland deelt gezinsfoto mét nieuw gezicht: “Is dat je vriend?”

Het lijkt erop dat Maxime Meiland opnieuw gelukkig is in de liefde. De blondine deelt namelijk een gezellige gezinsfoto op Instagram, waarop ineens ook een knappe blonde jongeman staat die nog niet eerder aan haar zijde werd gespot.

Bij de foto schrijft de realityster “Happy fam”, een veelzeggend onderschrift wat ze zelfs van een hartje voorziet.

Verjaardag Martien

Woensdag was een feestelijke dag in huize Meiland, want het was de 59e verjaardag van Martien. De gehele familie was bij de viering aanwezig. Gezien het gezin het Franse platteland weer verruild heeft voor Hollandse bodem, was een familiefeestje voor zijn verjaardag gemakkelijk te realiseren.

Nieuwe liefde Maxime Meiland

Maar het lijkt erop dat er een nieuw gezinslid aan de familie is toegevoegd. Maxime Meiland zou haar hart namelijk verloren hebben aan de 29-jarige Leroy Molkenboer. Hij is cameraman en zou schijnbaar ook de cameraman van Chateau Meiland zijn geweest. Of de twee tortelduifjes elkaar tijdens de opnames van het spraakmakende realityprogramma ontmoet hebben en of het écht officieel is, is nog even afwachten. Maar als we zo naar de foto kijken lijkt het er sterk op, nietwaar? Maximes hand op zijn schouder… In de reacties onder de foto wordt Maxime ook massaal gevraagd: “Heb je een vriend?”

