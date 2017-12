Dít is de nieuwe liefde van Sonja Bakker

Leuk liefdesnieuws voor Sonja Bakker: een paar maanden nadat ze bekendmaakte te gaan scheiden van Jan Reus heeft ze een nieuwe liefde.

In een gesprek met Story vertelt Sonja over haar nieuwe liefde Barry, met wie ze sinds 2 maanden een relatie heeft: “Het liefst had ik het nog een tijdje stil willen houden omdat Barry en ik elkaar nog een beetje aan het aftasten zijn. Maar ik ga er ook niet om liegen.”

Vakantie

De twee zijn al samen op vakantie geweest naar Dubai (waar Barry een foto van deelde op Facebook): “Ja, dat is best snel. Ze zeggen weleens dat je elkaar het beste keert kennen als je samen op vakantie gaat, omdat je dan dag en nacht samen bent. Als je daarna nog steeds verder wil, zit je relatie wel goed. In ons geval klopt dat zeker.” Ook haar kinderen hebben Barry al ontmoet en volgens Sonja hebben ze een goede klik.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.