Dít zou de nieuwe liefde van Waylon zijn

Zanger Waylon (37) heeft een nieuwe liefde. Hij zou stapelverliefd zijn op Bibi Breijman (26), die we onder andere kennen van Oh Oh Cherso.

Dit zou een betrouwbare bron vermeld hebben aan Shownieuws.

It Takes Two

Waylon en Bibi vormden samen een zangduo in het programma It Takes Two. Maar de vonk zou onlangs pas echt overgeslagen zijn.

Joelle Witschge

In september strandde Waylons relatie met model Joelle Witschge, die één van de deelnemers van Expeditie Robinson dit jaar is. Ook werd niet lang geleden bekend dat Bibi’s relatie na 9 jaar uit is.

Samen optreden

Deze week werd duidelijk dat de zanger Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Portugal. Zal Bibi met hem meereizen? De 2 zullen in ieder geval veel tijd met elkaar gaan doorbrengen. Bibi zal namelijk het podium van Waylon bestijgen tijdens zijn concerten in Ahoy Rotterdam op 1, 2 en 3 december.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show. Beeld: ANP