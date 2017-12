Nieuwe looks Ali B en Waylon krijgen veel kritiek op social media

Ali B en Waylon zijn nou niet de personen die regelmatig voor een andere look gaan, maar gisteravond zaten ze er op televisie toch ineens heel anders bij.

De twee juryleden van The Voice of Holland waren duidelijk langs dezelfde stylist geweest, want ze zaten allebei met een grote bril in de studio. Daardoor ging het op social media niet over het onderwerp waar ze over kwamen praten, maar vooral over hun looks. Dat zorgde voor hilarische vergelijkingen op social media:



Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.