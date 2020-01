Nieuwe paniekknop op Tinder moet je uit levensbedreigende situaties redden

Hoewel datingapps een goede manier kunnen zijn om een partner te vinden, blijft het natuurlijk spannend om met een wildvreemde af te spreken. De populaire datingapp Tinder is daarom bezig met het ontwikkelen van een aantal nieuwe features om de app veiliger te maken.

Zo kunnen gebruikers voortaan een zogeheten ‘paniekknop’ inschakelen wanneer ze zich onveilig voelen tijdens een date.

Waarschuwen van politie

Voor deze paniekknop is Tinder een samenwerking aan gegaan met Noonlight, een veiligheidsplatform dat locaties van gebruikers volgt en de politiediensten waarschuwt in geval van nood. Gebruikers van de datingapp kunnen vanaf 28 januari gebruikmaken van de Noonlight veiligheidsfunctie om informatie bij te houden over hun date.

Handige functie

Gebruikers kunnen onder andere aangeven met wie ze op date gaan en waar en wanneer. Zodra gebruikers het niet vertrouwen kunnen ze de noodmelding in de app inschakelen. Via Noonlight zullen de lokale politiediensten vervolgens opgetrommeld worden.

Bron: HLN. Beeld: iStock