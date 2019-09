Hoofdredacteur Hilmar Mulder ontvangt nieuwe Pink Ribbon-armbandje

Maandag heeft presentatrice Quinty Trustfull het nieuwe Pink Ribbon-armbandje aan Hilmar Mulder, de hoofdredacteur van Libelle, overhandigd.

Hiermee steunt ze het onderzoek naar borstkanker.

Advertentie

Borstkankeronderzoek

Oktober is borstkankermaand. Dan staan we stil bij het feit dat in Nederland 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker krijgt. Van elk verkocht Pink Ribbon-armbandje gaat er een bedrag van €4,26 naar borstkankeronderzoek. Dat is nog steeds hard nodig, want ook het aantal diagnoses stijgt nog steeds. Pink Ribbon zet zich in voor het financieren van projecten en onderzoeken op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker. Het doel? Een beter leven voor (ex) borstkankerpatiënten.

Ontwerp

De armband is gemaakt door het merk Otazu. “De energie van de rozekwarts is enorm positief en gaat hand in hand met het hele idee achter deze samenwerking”, vertelt de ontwerpster van de armband, Helena Vreeburg. “Daarnaast is de kleur natuurlijk heel toepasselijk. Fysiek wordt rozekwarts geassocieerd met het hartgebied.”

Ook steunen

Door de armband te kopen, laat je zien dat je vrouwen met borstkanker én het borstkankeronderzoek steunt. “Alle beetjes helpen – dus ook de aanschaf van dit sieraad”, schrijft Hilmar Mulder bij de foto met Quinty. De armbanden zijn op ontzettend veel plaatsen te koop, zoals bij Jumbo, DA, C&A en Bruna. Ook op de website van Pink Ribbon kun je een armbandje aanschaffen.

Bron: Pink Ribbon. Beeld: Instagram Hilmar Mulder