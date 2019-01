Eindelijk weten we het: dit is de nieuwe presentator van Expeditie Robinson

Dennis Weening maakte in oktober dat hij na zeven jaar stopt met het presenteren van Expeditie Robinson. Op RTL Boulevard werd net bekend gemaakt wie zijn nieuwe opvolger is.

De 28-jarige YouTuber Kaj Gorgels mag het stokje van Dennis over gaan nemen. En daar is hij reuzeblij mee: ”Deelnemen aan het programma waar ik ik sinds kind al fan van ben, was al onwerkelijk en ik had nooit kunnen dromen dat ik het programma ooit zou mogen presenteren. Het is voor mij een enorme eer om Dennis Weening op te volgen, voor mij toch wel echt Mister Robinson. Ik ga er alles aan doen om dit zo waardig mogelijk te doen.”

Lef en humor

Ook programmadirecteur van RTL 5 Werner van Es is blij met de keuze. Hij noemt Kaj een talent met lef, humor en scherpzinnigheid. ”Dat combineert hij met de gave om een speciale band aan te gaan met zijn kijkers. Samen met zijn eigen ervaring bij Expeditie Robinson, gaat dit volgens mij een extra dimensie toevoegen voor het programma”, zegt Werner.

De andere kansmakers op de rol als presentator waren Art Rooijakkers en John Williams.

