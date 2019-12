Dít is de nieuwe presentatrice van het programma 'Kassa'

Zojuist heeft BNNVARA bekend gemaakt dat Amber Kortzorg het gezicht wordt van het programma Kassa. Vanaf januari 2020 zal Amber het programma presenteren.

Amber vervangt hiermee Brecht van Hulten, die 9 jaar lang de presentatrice van het programma was. Begin 2019 viel Amber ook al een aantal maanden voor Brecht in.

Advertentie

Spannend avontuur

Amber vertelt: “Ik vind het een enorme eer Kassa te mogen overnemen van een ervaren presentator als Brecht. De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is spannend, maar ik heb zin dit avontuur aan te gaan samen met een fantastisch team van getalenteerde collega’s. Aan een aantal thema’s besteed ik graag extra aandacht binnen Kassa, waarbij duurzaamheid en gezondheid voor mij bovenaan staan. Ik kijk ernaar uit in januari te beginnen.”

De Belbus

Ook het programma-onderdeel De Kassa Belbus, zal door een nieuwe presentator gepresenteerd worden, namelijk Sahil Amar Aïssa. Hij zal het stokje over nemen van Renze Klamer. Sahil is ontzettend enthousiast over zijn nieuwe klus: “Mensen helpen door op creatieve manieren de grote zakenmensen op hun vingers te tikken? Ja, dat past precies in mijn straatje. Tijd om wat slingers in dat straatje te hangen!”

Nieuw seizoen

Kassa zie je vanaf 11 januari iedere zaterdag om 19.05 uur bij BNNVARA op NPO1. Op 4 januari zendt de omroep eerst de Belbus Special uit waarin wordt teruggeblikt op de afleveringen van 2019.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP