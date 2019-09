Op déze dag gaat het nieuwe tv-programma van Martien Meiland van start

Hoewel Martien Meiland nog volop op televisie te zien is in zijn programma Chateau Meiland, gaat zijn nieuwe SBS6-programma Cash or Trash ook al bijna van start.

Pak je agenda er maar vast bij: vanaf maandag 23 oktober kunnen we weer wekelijks kijken naar Martien. Het programma Cash or Trash is het presentatiedebuut van de hilarische chateau-eigenaar. Martien gaat in dit programma kandidaten vanuit het hele land helpen om hun waardevolle spullen voor een goede prijs te verkopen.

Volgens SBS is Martien hier de geknipte persoon voor. In Chateau Meiland zien we Martien ook regelmatig kringloopwinkels afstruinen om mooie items op de kop te tikken voor het chateau. De kasteelheer heeft een oog voor goede koopjes én is goed in afdingen.