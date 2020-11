Kijkers enthousiast over het nieuwe programma van Jeroen Pauw

Het nieuwe programma van Jeroen Pauw werd zondagavond uitgezonden. Voor Pauw Komt Binnen ontvangt de presentator geen gasten aan zijn talkshowtafel, maar gaat hij zelf langs bij hen. De eerste aflevering werd opgenomen in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. De kijkers waren direct enthousiast.

In de eerste aflevering ging Jeroen Pauw in gesprek over de impact van het coronavirus op het ziekenhuis en de uitgestelde zorg. De presentator sprak niet alleen met ziekenhuispersoneel, maar ook met de patiënten.

Advertentie

Enthousiaste kijkers

Via Twitter lieten kijkers van het programma massaal weten dat ze enthousiast zijn en dat ze het fijn vinden dat Jeroen weer op de kijkbuis is te zien. “Een keer geen politici of BN’ers om de boel te duiden met makkelijke meningen”, schrijft iemand. Een ander laten weten: “Wat is Jeroen Pauw een verademing met zijn nieuwe programma. Geen gebabbel geen betweters en gelukkig geen amusement. Graag elke avond zo’n soort programma.”

Respect voor iedereen die meewerkte aan deze uitzending van #pauwkomtbinnen bij @radboudumc door en door respectvolle benadering, zoals ik die van mijn oud-collega’s ken. Chapeau ook voor Pauw en vooral voor hen die hun verhaal wilden delen. — Lucien Engelen (@lucienengelen) November 8, 2020

Wat een positieve openbaring is het toch elke keer weer als @jeroenpauw zich met dit soort zaken bemoeit. Mss dat hij zelf niet meer elke avond wil maar wat zou ik zijn terugkomst ontstellend hard toejuichen en verwelkomen!! #pauwkomtbinnen — Raymond Huizinga (@rh10071968) November 8, 2020

#pauwkomtbinnen in @radboudumc

Laagdrempelige gesprekken met de zorg, patiënten en hun naasten in een rustige en veilige ambiance, niet in de laatste plaats door Jeroen Pauw. Nogmaals wordt duidelijk welke ingrijpende gevolgen covid19 heeft betrokkenen. Laat #viruswaanzin zwijgen pic.twitter.com/GMrhdxc5Zo — Elssch⭕t 🇪🇺🇳🇱#ikdoewelmee 😷 (@marcelbar8) November 8, 2020

Ik vind #pauwkomtbinnen wel echt een verademing. Eens geen politici of BN’ers om de boel te duiden met makkelijke meningen. — Schrödingers Kaj 🐱 (@Donkerwoud) November 8, 2020

#pauwkomtbinnen Wat is #Pauw een verademing met zijn nieuwe programma. Geen gebabbel geen betweters en gelukkig geen amusement. Graag elke avond zo’n soort programma. Hiervoor is de #publiekeomroep in het leven geroepen. Vakmanschap is Meesterschap. — pieter musterd (@PMusterd) November 8, 2020

De vriendin van Jeroen Pauw hielp hem te stoppen met zijn talkshow:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard. Beeld: Brunopress.