Dit gaat er veranderen in het nieuwe seizoen van 'Married at first sight'

2020 belooft een liefdevol jaar te worden. Al in de eerste week van het nieuwe jaar start een nieuw seizoen van Married at first sight. En dat seizoen gaat er net iets anders uitzien dan de vorige seizoenen.

Het programma krijgt met Carlo Boszhard niet alleen een nieuwe presentator, maar volgend jaar is Married at first sight ook niet maar 1, maar 2 keer per week te zien op televisie. Daarnaast stappen er in plaats van 5 stellen dit jaar 6 stellen in het huwelijksbootje zonder elkaar van tevoren te hebben ontmoet.

Primeur

Dit seizoen heeft ook een primeur: naast 4 heterostellen en 1 homostel, doet er ook een lesbisch stel mee aan het programma. Deze stellen worden door experts aan elkaar gekoppeld en trouwen zonder elkaar daarvoor te hebben ontmoet. Vervolgens wordt in het programma gevolgd hoe de stellen op huwelijksreis gaan en samen gaan wonen.

Goede match

Aan het einde van het seizoen wordt duidelijk of de match goed is en de stellen nog bij elkaar zijn. Vorig jaar slaagde dat met 0 koppels niet al te best, dus alle hoop is op dit seizoen gevestigd. De eerste (dubbele!) aflevering is op 6 januari te zien op RTL 4.

Bron: Televizier.nl. Beeld: RTL