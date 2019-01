Nieuwe sporen gevonden in zoektocht naar Spaanse Julen (2)

Spaanse reddingswerkers hebben mogelijk een spoor gevonden van de 2-jarige Julen. Het jongetje zit vermoedelijk al sinds zondag vast in een 110 meter diepe put, maar reddingwerkers zijn er nog niet in geslaagd om hem te vinden.

Wel hebben ze haren gevonden die mogelijk van het jongetje kunnen zijn.

Advertentie

Onderzoek

Hoewel de haren eerst nog onderzocht moeten worden in een laboratorium, heeft een regionale ambtenaar al gezegd dat de haren van Julen zijn. Zijn uitspraak is nog niet bevestigd en de reddingsactie gaat momenteel nog gewoon door.

¿Acaso no tenemos en España una pantalla más grande para que los Profesionales de Emergencias puedan ver las imágenes con más detalle y comodidad? Es increíble e intolerable esta evidente falta de recursos en aspectos puntuales. #Totalan #Julen pic.twitter.com/FhDthhjKQC — _ (@Xecremx) 16 januari 2019

‘Praktisch onmogelijk’

Dinsdag waren er nog twijfels of Julen wel in de put was gevallen. De eigenaar van het bedrijf dat het gat groef, gaf aan dat het praktisch onmogelijk is om erin te vallen, omdat het gat te klein is en er een zware steen op lag. Bovendien is het diepe gat volgens hem te kronkelig, dus zou het onmogelijk zijn om diep te vallen.

Gehuil

Julen verdween afgelopen zondag. Hij was aan de aandacht van zijn ouders ontsnapt, samen met een ander kind. De vader zegt dat hij en zijn vrouw Julen nog hebben horen huilen nadat hij in de put was gevallen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: Twitter, iStock