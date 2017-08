Verrassende nieuwe stap voor Patricia Paay

Patricia Paay is binnenkort weer vaker op televisie te zien.

Ze gaat namelijk meedoen aan het programma Maestro. Dit is dé hit van NPO-1, die bekende mensen een orkest laat dirigeren.

Afleiding

Volgens Telegraaf is Patricia blij met deze nieuwe stap: “Met het ongetwijfeld weer veelbekeken programma weet zij zich positief in de kijker te spelen. Voor Patricia biedt de muziek uit Maestro afleiding in moeilijke tijden.” Dit naar aanleiding van het sexschandaal waar de 68-jarige vrouw bij betrokken was. Er werd eerder dit jaar een video verspreid over het internet waarin te zien was hoe zij plassex had met een onbekende man.

Familie

Met deze keuze gaat Patricia ook een beetje haar vader achterna. John Paay had namelijk zijn eigen 17-koppige John Paay Orchestra. De verwachtingen zijn dus hoog.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Mediacourant. Beeld: ANP