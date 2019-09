Nieuwe talkshow Merel Westrik heet Ladies Night

Merel Westrik gaat op Net5 een talkshow speciaal voor vrouwen presenteren, genaamd Ladies Night. Dit maakten creatief directeuren Linda de Mol en Jildou van der Bijl bekend in het programma Jinek.

Linda en Jildou zaten bij Eva Jinek aan tafel om hun plannen voor de zender te bespreken. Ladies Night is één van die plannen en zal vanaf 16 oktober iedere woensdag te zien zijn. “De onderwerpen aan tafel kunnen ook mannen interesseren, maar we maken het voor vrouwen. Het mag actueel zijn, dus politiek komt zeker aan bod. Maar we kunnen het bijvoorbeeld ook hebben over jonge meiden die hun eicellen laten invriezen om carrière te maken” aldus Linda. Ze benadrukt dat er ook zeker gelachen mag worden in de talkshow.

Avontuur

Presentatrice Merel Westrik gaf al eerder aan niet te kunnen wachten om met deze nieuwe uitdaging te beginnen: “Het voelt goed. Er ligt een avontuur voor me klaar en ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ik daar naar uitkijk. Samenwerken met Linda en Jildou, werken met een nieuwe redactie en aan het begin mogen staan van een reeks nieuwe plannen om van Net5 weer de leukste vrouwenzender van Nederland te maken: ik kan niet wachten.”

Andere plannen

In Jinek werden ook twee andere nieuwe Net5 programma’s besproken. Het gaat om de documentairereeks Misdaad Advocaten, waarin vrouwelijke strafrechtadvocaten worden gevolgd, en de datingshow Iris en de 12 dates, waarin pianist Iris de Hond op zoek gaat naar ware liefde.

Bron: Linda. Beeld: ANP