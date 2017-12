Klaar met sneeuwengelen? Deze trend is alleen voor de echte diehards

Sneeuwpoppen en kerstengelen maken is leuk en aardig, maar déze nieuwe trend voor in de sneeuw is voor de echte diehards: #snowface!

Als je je toet in de winterse neerslag duwt, zou er namelijk een afdruk van je gelaat achterblijven. Een snowface, dus. En in sommige gevallen geeft dat best een Instagram-waardig resultaat.

Koud!

Oké, echt fijn zal het niet voelen en je zult flink door de vrieskou heen moeten bijten. Ook kun je daarna je make-up weer helemaal overnieuw doen. Maar hé, kijk deze #snowface-pareltjes eens:

@SkyNews my daughters face in the snow. Imprinted until we took a picture and it came to life. She was totally amazed. Happy 9yr old with her art. @mk_citizen #snowface @NASA Looking at Mars pictures differently now pic.twitter.com/Bv7qOifSau — Julie Pearl (@JulesPearl1) 10 december 2017

Didn’t realise how ugly I am… #faceplant #snowface #snow #wales Een bericht gedeeld door Benjamin James (@five_aces) op 10 Dec 2017 om 11:37 PST

Een bericht gedeeld door Mt Strj (@mattwgly) op 10 Dec 2017 om 12:12 PST

Een bericht gedeeld door iyorke (@iyorke) op 10 Dec 2017 om 11:32 PST

Ik heb net met mijn moeder iets uitgevonden wat ik echt heel grappig vond en ik heb het nooit eerder gezien, dus bij deze: 1, steek je hoofd in de sneeuw. 2, pak je telefoon en maak een foto met flits. 3, bekijk alle fantastische sneeuw gezichten. pic.twitter.com/c2eqhrYH41 — Janneke (@traantjess) 10 december 2017

Hoax

Toch zijn mensen argwanend over de #snowface-kiekjes: krijg je echt zo’n perfecte afdruk van je gezicht in de sneeuw, of is dit een hoax? Tsja, wij weten het eigenlijk ook niet. Er is maar één manier om dat uit te zoeken. Durf jij?

Deze dame maakt het helemaal bont:

