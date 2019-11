Wat een leuk liefdesnieuws: dít is de nieuwe vriend van Merel Westrik

Merel Westrik is weer gelukkig in de liefde. De 40-jarige presentatrice heeft een nieuwe vriend. En we kennen hem.

Dit onthult de voormalige nieuwslezeres aan RTL Boulevard.

Advertentie

Merel hartje Pepijn

Merel is namelijk verliefd op Pepijn Crone. We weten meteen waar de vonk moet zijn overgesprongen. Ze zijn namelijk oud-collega’s: de tortelduifjes werkten samen als nieuwslezers bij RTL Nieuws.

Kinderen

Beiden waren alweer eventjes vrijgezel. Na 7 jaar, strandde Merels vorige relatie eind deze zomer. En Pepijn is sinds begin 2019 niet meer samen met zijn ex, met wie hij 2 kinderen heeft. Merel krijgt er dus een heel gezin bij. We wensen Merel en Pepijn heel veel geluk toe samen. Mooi koppel, toch?

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP, RTL