Leuk nieuws voor Airen Mylene en Taeke Taekema

Er is een Wie Is de Mol-baby op komst. Airen Mylene en Taeke Taekema verwachten namelijk een kindje in het voorjaar van 2018.

De presentatrice maakte het nieuws bekend op haar Instagram-account. “We krijgen een kindje! Zo gaaf en spannend en leuk en alles! En dat met de allerleukste”, schrijft Airen bij de foto.

We krijgen een kindje! Zo gaaf en spannend en leuk en alles! En dat met de allerleukste ♥️ #TTAM #zwanger #voorjaarskindje #WIDMbaby Een bericht gedeeld door Airen Mylene (@airenmylene) op 8 Okt 2017 om 2:23 PDT

Eerste aflevering

Airen Mylene en de oud-hockey international kregen een relatie na hun deelname aan het tv-programma Wie is de Mol in 2016. Op een haar na miste Taeke toen de finale. Airen lag er al in de eerste aflevering uit, maar in die korte tijd hadden zij en Taeke al een hele goede klik gekregen. En dat terwijl de presentatrice eerst dacht dat zij en Taeke helemaal niet bij elkaar pasten.

Eind goed, al goed, want nu is er dus een kleintje op komst!

Bron: Show. Beeld: ANP