Slecht nieuws voor alle fans van zanger Ed Sheeran

De roodharige zanger is wereldwijd bekend. En bijna iedereen vindt de muziek van Ed Sheeran (26) prachtig.

Toch maakt de zanger een nieuwtje bekend: het kan zomaar eens zijn dat hij volgend jaar stopt met het maken van muziek.

Kids

De reden: hij wil een gezinnetje beginnen. Onlangs maakte de wereldster al bekend dat hij verloofd is met zijn jeugdliefde Cherry Seaborn (24). Zodra het tijd is voor luiers, is het klaar met al die nummers maken. “Mijn ambitie daalt dan naar nul. Ik denk dan: ’Het kan me niets meer schelen, ik heb een ander leven om voor te zorgen”. Volgens Ed is ‘vader worden zijn grootste droom’. “Het is logisch dat je dan andere prioriteiten krijgt, als je vader bent”.

Goed zo

Eerder zei Ed over zijn relatie: “We zijn heel gelukkig en verliefd. En onze katten zijn ook tevreden.” En over mogelijk nageslacht laat hij weten: “Liefst meer dan één. En heel binnenkort”. De zanger geeft aan nu al steeds minder bezig te zijn met zijn muziek en het schrijven van hits. Hij vindt het wel best: “Ik heb al veel meer bereikt in het leven dan ik ooit had durven denken.” Sinds 2011 is Ed Sheeran 1 van de meest gedraaide artiesten op de radio. Toen brak hij door met het nummer ‘The A Team’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP