Héél goed nieuws voor fans van hitserie ‘Hendrik Groen’

Fans van Het geheime dagboek van Hendrik Groen opgelet: de Omroep Max-serie keert terug op de buis! Terwijl het langere tijd leek dat het niet verder dan twee seizoenen zou komen, bereikt ons nu het nieuws dat er tóch een derde seizoen komt.

Dat bevestigt Omroepbaas Jan Slagter vrijdag aan AD.

De serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen speelt zich af in een verzorgingstehuis. Het verhaal is gebaseerd op de boeken van Peter de Smet Pogingen iets van het leven te maken: Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar en het vervolg Zolang er Leven is: Het nieuwe geheime dagboek van Hendrik Groen, 85 jaar.

Bestsellers

De serie was voor het eerst op de buis in 2017 en werd direct een groot succes. Ook het tweede seizoen werd verslonden door de kijker, en fans konden het dan ook maar moeilijk geloven dat de serie echt niet terug zou keren. Want er kwam óók weer een nieuw boek uit: Hendrik Groen, Opgewekt naar de eindstreep, dat net als de voorgangers een denderend succes is. Het boek kwam binnen in de Bestseller Top 60.

Derde seizoen

Het vermoeden van fans blijkt waar te zijn, bevestigt Jan Slagter vrijdagmiddag. “We zijn ermee bezig”, verklaart hij aan het AD, doelend op de ontwikkeling van een derde seizoen. En dat betekent dat we binnenkort weer kunnen gaan genieten van Hendrik en zijn rebellenclubje Omanido. Wanneer het volgende seizoen te zien is, is echter nog niet bekend.

Bron: AD. Beeld: Istock