TV-presentator Wilfred Genee heeft heel leuk nieuws

Wilfred Genee trouwt volgend jaar opnieuw met zijn echtgenote Lili. Op 11 april 2018, als ze 10 jaar getrouwd zijn, willen ze elkaar opnieuw hun jawoord geven in Las Vegas.

De winnaar van de Zilveren Televizier-Ster vertelt aan De Telegraaf dat zijn vrouw altijd achter hem is blijven staan. Daarom noemde de presentator van Voetbal Inside haar ook expliciet in zijn dankwoord op het Gouden Televizier-Ring Gala. “Lili wil ik ook ontzettend bedanken, want je moet toch leven met zo’n ego als presentator”, zei Wilfred op de feestelijke avond.

Wilfred en Lili hebben 2 kinderen, Isabeau en Luca.

Bron: Show. Beeld: ANP