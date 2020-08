Jongetje of meisje? Dolblije nieuwslezeres Amber Brantsen onthult geslacht baby

NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen (30) is in verwachting van haar eerste kindje. Via Instagram laat ze het geslacht van de kleine spruit weten: een meisje.

‘Ik word een meisjesmama! Rachid Finge wist het allang, maar roze is toevallig wel míjn kleur’, schrijft ze onder een foto van hen samen. Volgens Amber zijn ze ‘helemaal in de wolken’ met het nieuws.

Brantsens zwangerschap zorgde ervoor dat ze onlangs onwel werd toen ze het journaal presenteerde. ‘Ik ben gediagnosticeerd met van alles, maar geen zorgen, de oorzaak was allang duidelijk’, schreef ze daarna op social media.

Helaas beleeft Amber geen fijn eerste trimester. ‘Misselijkheid in combinatie met een extreem lage bloeddruk is een slechte mix’, schrijft ze. ‘Ik voel me dan ook erg beroerd en dat is de reden dat ik momenteel even niet op tv ben. Ze zeggen dat het beter wordt, dus daar hou ik me aan vast. En ondanks alles zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar dat er een kleintje onderweg is!’. In februari is de nieuwslezeres uitgerekend.

Gezin

Amber is samen met Rachid Finge. De twee kennen elkaar van 3FM, waar Frank van der Lende hun relatie per ongeluk bekendmaakte. Rachid meldde met grote trots dat zijn vriendin de vaste nieuwslezeres bij de NOS werd. Het stel is al enkele jaren samen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress