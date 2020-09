Nieuwslezeres Amber Brantsen vertelt in ‘Jinek’ openhartig over anorexia

Het gaat hartstikke goed met de carrière van Amber Brantsen. Ze presenteert nog altijd met veel plezier het NOS Journaal. Maar wat velen niet weten is dat de nieuwslezeres achter de schermen jarenlang streed tegen anorexia.

Amber leed elf jaar geleden aan anorexia en depressiviteit. Het ambitieuze meisje uit Zoetermeer verheugde zich toen enorm op haar studentenleven, maar belandde uiteindelijk in een diep dal.

Advertentie

Eetbuien

Ze zat avonden alleen op haar kamer in Duivendrecht en voelde zich enorm eenzaam. Ze werd daardoor depressief en at in eerste instantie veel te veel om van dat vervelende gevoel af te raken. “Waar sommige mensen als ze zich niet goed voelen naar de alcohol grijpen, at ik alleen maar snoep en koek en dacht ik: ‘Als ik misselijk ben, voel ik me niet eenzaam'”, vertelt in Jinek. “Dan ben ik niet somber. Dan ben ik gewoon lichamelijk ziek.”