Nieuwslezeres ontroert kijkers met lieve actie voor dochtertje met brilschaamte

Niet alleen Tanja’s dochtertje werd verrast met de uitzending, ook de moeder zelf. Haar collega’s schoten haar te hulp en zetten ook allemaal een bril op.

What’s up with the specs? 🤓 I was all set to close the show with a message for my daughter and anyone else who needed might need a pep-talk… and was surprised by this heartwarming gesture by my friends and colleagues @ABC7Chicago. pic.twitter.com/nxoJVLCArI

— Tanja Babich (@BabichABC7) December 4, 2020