Van déze organisatie wordt Nikkie de Jager ambassadeur

Voor de 26-jarige is 2020 een heel bewogen jaar. Eerder dit jaar liet ze middels een van haar vlogs weten dat ze transgender is. Dat nieuws ging zelfs de hele wereld over en leverde haar een uitnodiging op in de Amerikaanse talkshow Ellen. Zelf schrijft ze daarover op Twitter dat als iemand zou vertellen dat ze uit de kast kwam en ambassadeur werd, ze zou lachen en weglopen.

if you told me last year I’d be coming out, living life so freely and openly AND becoming a UN AMBASSADOR I would’ve laughed and walked away!!!!! 🥺😭😇🌈✨ so honored to carry this title!!!

— NikkieTutorials (@NikkieTutorials) June 10, 2020