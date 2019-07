Trotse Nikkie de Jager deelt indrukwekkend gewichtsverlies

YouTube-sensatie en Wie is de Mol?-deelnemer Nikkie de Jager deelt apetrots een foto op Instagram. Ze is namelijk flink wat afgevallen en deelt dat graag met haar volgers.

“Ik ben zo trots op mijn lichaam in deze outfit!”, schrijft ze bij een foto gehuld in een zwarte jurk. “Door de riem voel ik me heel krachtig.”

Afval-avontuur

De make-upgoeroe gaf eerder aan al 23 kilo te zijn afgevallen. Dat ging volgens haarzelf destijds vanzelf. Ineens zette ze de knop om, at ze gezonder en ging ze naar een privé-sportschool: “Vroeger had ik een personal trainer en trainde ik met hem in zo’n grote sportschool. Dan schaamde ik me meestal diep: ik krijg een mega rood hoofd als ik heb gesport en dat haat ik, dus hield ik me in”, vertelde ze eerder.

“Je ziet er top uit Nik”, schrijft zanger Nielson. Vriendin Linda Hakeboom schrijft: “Je bent prachtig.” En daar sluiten wij ons bij aan.

Bron: Instagram. Beeld: ANP