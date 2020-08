Nikkie de Jager doorbreekt stilte na gewapende overval bij haar thuis

Een week na de gewapende overval bij Nikkie de Jager thuis, doorbreekt de make-upgoeroe de stilte. Op Twitter geeft ze een update over hoe het met haar gaat.

En hoe make-up haar op dit moment helpt.

Make-uptherapie

“Gisteren heb ik in mijn studio gedaan waar ik het meest van tot rust kom: make-uppen”, meldt Nikkie, wereldberoemd door haar YouTube-kanaal NikkieTutorials, op Twitter. “Ik heb ook een nieuwe video gemaakt om wat make-uptherapie te doen. Ik ben zo trots op mezelf.”

yesterday I sat down in the studio to do that what calms me down the most: makeup. ❤️ I also filmed a new video to do some makeup therapy and I’m so proud of myself ☺️ — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) August 15, 2020

Traumatische gebeurtenis

Een korte maar krachtige mededeling, een week na een behoorlijke traumatische gebeurtenis. Nikkie en haar verloofde Dylan waren thuis toen ze plotseling werden overvallen door drie gewapende mannen. De dieven gingen er met een nog onbekende buit vandoor. Bij de overval zou één van de twee ‘oppervlakkige verwondingen’ op hebben gelopen. “Fysiek zijn we oké. Maar mentaal is het een heel ander verhaal”, liet Nikkie aan het eind van die dag weten op Instagram. Ook deelde ze mee dat ze zich de komende dagen even terugtrok. Vooralsnog is er dan ook nog geen nieuw werk van de make-upkonining op YouTube verschenen. Wie weet deelt ze binnenkort de make-uptherapievideo waar ze het over heeft. Maar alles op z’n tijd.

Huis Nikkie de Jager

Nikkie woont in Uden, in een landhuis met vijf slaapkamers, een jacuzzi, een sauna en een groot bijgebouw. Ze kocht het huis in 2017. Dat ze hier drie jaar later met een wapen overvallen zou worden, was haar ‘grootste nachtmerrie’. De politie is nog druk op zoek naar getuigen en tips. Weet je meer over de overval of de overvallers, dan kun je contact opnemen via 0900-884, 0800-7000 (anoniem) of het online tipformulier.

