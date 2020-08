Nikkie de Jager deelt eerste video sinds overval: “Een van mijn donkerste dagen”

Nikkie de Jager (NikkieTutorials) is terug. De make-upgoeroe heeft een nieuwe YouTube-video geplaatst, een week na de gewapende overval in haar huis.

En daarin gaat ze in op de traumatische gebeurtenis. “2020 has been a ride.”

Advertentie

“Een van mijn ergste nachtmerries”

“Een paar dagen geleden waren Dylan (haar verloofde, red.) en ik onderdeel van een van mijn ergste nachtmerries”, vertelt Nikkie, terwijl ze haar tranen wegslikt. “We werden met wapens overvallen in ons eigen huis. Ik kan niet te veel vertellen, omdat onderzoek nog gaande is. Maar ik wil laten weten dat het oké met me gaat.” Ze noemt de overval ‘surrealistisch’. “Maar het zet ook veel dingen in perspectief. Nu meer dan ooit, realiseer ik me dat familie alles is. En gezond zijn nóg belangrijker.”

Make-up als therapie

Make-up is altijd een rode draad door Nikkies leven geweest, legt ze uit. “Dat laat ik me nooit afpakken: mijn liefde voor make-up. Make-up heeft me door mijn donkerste dagen geholpen. Het verlies van mijn broertje, andere dingen in mijn privéleven… make-up is therapie voor me.” En dat is dan ook wat ze in haar nieuwste video gewoon weer doet: make-uppen.

Bedankt

Maar voor ze dat doet, wil ze haar fans nog bedanken. “Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor alle berichten. Weten dat zo’n grote groep mensen van ons houdt en ons het beste wenst… Dank je.” En vervolgens besluit ze dat dit “genoeg tranen” zijn geweest.

Je kunt Nikkies video hieronder bekijken:

Overval Nikkie de Jager

Nikkie en haar verloofde Dylan werden op zaterdag 8 augustus in hun huis in Uden overvallen. De overvallers waren gewapend en zijn er met een nog onbekende buiten vandoor gegaan. Bij de overval is Nikkie of Dylan ‘oppervlakkig verwond’ geraakt. Gelukkig gaat het fysiek goed met ze, zo liet Nikkie al eerder weten. “Maar mentaal is het een heel ander verhaal.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: YouTube NikkieTutorials. Beeld: Brunopress