Nikkie de Jager legt uit waarom ze de naam van haar chanteerder niet bekend gaat maken

Vlogger Nikkie de Jager is vooralsnog niet van plan om stappen te ondernemen tegen de persoon die bekend dreigde te maken dat ze transgender is. Dat vertelt ze in haar laatste video op haar YouTube-kanaal.

Hoewel ze er ontspannen uitziet, omschrijft ze afgelopen twee weken als ‘a crazy ride’.

“Het is mijn verhaal”

Nikkie maakte onlangs bekend dat ze geboren is als een jongen, omdat een persoon dreigde haar geheim openbaar te maken. Haar coming-out zorgde leverde haar ontzettend veel steunbetuigingen op maar ook heel veel boze reacties naar de chanteerder toe. In haar nieuwe video roept Nikkie op de klopjacht naar de dader te stoppen. “Als iemand meer over deze chanteur gaat vertellen, zal ik dat zijn. Het is mijn verhaal.”

“Ik ben beter dan dat”

Nikkie is er inmiddels ook achter gekomen om wie het gaat. “Het is geen persoon die jullie kennen. En het is iemand die ik niet eens persoonlijk ken”, zo vertelt ze. Hoewel ze heeft overwogen om de naam bekend te maken, ziet ze daar voorlopig vanaf. “Dan doe ik hetzelfde als wat diegene mij aangedaan heeft. Ik wil mezelf niet verlagen tot zijn level. Ik ben beter dan dat.”

