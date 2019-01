Nikkie de Jager deelt heel leuk liefdesnieuws

YouTube-sensatie en Wie is de Mol?-deelnemer Nikkie de Jager is hartstikke gelukkig in de liefde. Dat deelt ze met haar volgers op Twitter.

“Ik wil jullie laten weten dat in de afgelopen vier maanden mijn leven is veranderd. Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven loslaat, maar dit wilde ik met jullie delen”, schrijft de make-upartist. In eerste instantie deelde ze alleen een foto waarin ze hand van haar nieuwe vlam vasthoudt. Later deelde ze echter tóch ook een foto waar hij helemaal op staat.

“Ontmoet de man die mijn leven veranderd heeft!”

the biggest 2018 hit that wasn’t included in my new video yesterday…. 🤭❤️ meet the guy that has changed my life! 💑✨ pic.twitter.com/aGkVV0irOz — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) January 16, 2019

Mísschien kunnen we hier een WIDM-hint in vinden, maar het lijkt erop dat Nikkie gewoon heel erg verliefd is. Lief!

Bron: Twitter. Beeld: AVROTROS