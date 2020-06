Nikkie de Jager mag voortaan déze bijzondere titel dragen

“Als je me vorig jaar had gezegd dat ik uit de kast zou komen als transgender, zo vrij en open zou leven én Verenigde Naties-ambassadeur zou zijn, zou ik hard hebben gelachen en daarna zijn weggelopen,” zo schrijft Nikkie op Twitter. “Ik ben zeer vereerd dat ik deze titel mag dragen.”

Nikkie, die in 2008 begon met het maken van make-up tutorials, gaat zich tijdens haar ambassadeurschap vooral focussen op gendergelijkheid en het verminderen van ongelijkheden. Nikkie maakte begin dit jaar via YouTube bekend dat ze transgender is. De beautyguru werd al langere tijd gechanteerd door mensen die haar verhaal wilden lekken naar de media.

if you told me last year I’d be coming out, living life so freely and openly AND becoming a UN AMBASSADOR I would’ve laughed and walked away!!!!! 🥺😭😇🌈✨ so honored to carry this title!!!

— NikkieTutorials (@NikkieTutorials) June 10, 2020