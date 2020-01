Nikkie de Jager: "Ik ben best nerveus om weer over straat te gaan"

Make-up goeroe Nikkie de Jager was al wereldberoemd vanwege haar video’s op YouTube. Maar maandag vloog de video waarin ze onthult transgender te zijn helemaal het internet over. En daardoor vindt de 25-jarige het bést een tikkeltje spannend om weer ‘gewoon’ over straat te gaan.

Dat laat ze donderdag in haar verhaal op Instagram weten.

“Veel mensen vragen me hoe het met me gaat na m’n coming out-video en hoe het was om weer over straat te gaan”, begint ze. “Allereerst: ik ben lang. Héél lang. En in Nederland was ik al vrij bekend, maar door de video van maandag nog bekender. Dus ja, mensen kijken nu eenmaal naar me”, zegt ze. De video is meer dan 29 miljoen keer bekeken.

Nikkie geeft toe dat ze het in haar hoofd lastig te bepalen vindt of mensen nu naar haar kijken vanwege het feit dat ze transgender is. “Ik denk steeds dat het komt door de video van maandag, maar misschien is dat helemaal niet zo.”

Bemoedigende knipoog

Gelukkig viel het achteraf best mee en ging het eigenlijk heel goed. Ze vertelt dat bij de kapper een paar dames zelfs bemoedigend naar haar knipoogden, zo van ‘lekker bezig meid!’. Wel ziet ze er nog tegenop om ’s avonds de deur uit te gaan. “Dat doe ik waarschijnlijk voorlopig gewoon even niet”, zegt ze. Maar daar komt ze al gauw op terug. “Als ik op stap wil en m’n eigen leven wil leiden, dan doe ik dat lekker. Het maakt me niks uit.”

