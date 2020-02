Nikkie de Jager wordt online-presentator bij het Eurovisie Songfestival

Het is al een tijdje duidelijk dat Chantal, Edsilia en Jan samen het Eurovisie Songfestival gaan presenteren. Maar online mag Nikkie de Jager verslag doen van het grote evenement in Rotterdam.

De 25-jarige YouTuber, wereldwijd bekend als NikkieTutorials, gaat ook een YouTube-serie opnemen met de artiesten. Ook zal ze op televisie te zien zijn in zowel de halve finales als finale.

Advertentie

Eén wens

Nikkie deelt het fantastische nieuwe op YouTube. “Vanaf het moment dat Duncan Laurence in Tel Aviv won, had ik maar één wens: betrokken zijn bij deze Nederlandse editie van het Eurovisie Songfestival”, vertelt Nikkie. Ze was dan ook “extreem vereerd” toen ze afgelopen najaar werd benaderd.

Online aanpak

Nikkie werd vooral getrokken door de nieuwe online aanpak dit jaar. Ze vindt het dan ook fantastisch dat Nederland het Songfestival weet te vertalen naar een sterke online aanpak en die weet te verbinden aan tv. “Ik zie er echt naar uit om mij twee weken lang volledig onder te dompelen in dit unieke festival.”

Trots

Ook Duncan Laurence is enthousiast en deelt een foto van hen samen op Instagram en schrijft: “Lieve Nikkie, het is gebeurd. Ik herinner me dat we hierover spraken. We lachten, we droomden en we kruisten onze vingers… en nu: jij bent de online host van het Eurovisie Songfestival. Waarschijnlijk de beste die ze ooit zullen hebben. Trots op je, tot in mei!”

De halve finales van het Songfestival zijn op 12 en 14 mei en de finale is op 16 mei. Het evenement wordt dit jaar gehouden in Ahoy, Rotterdam. Jeangu Macrooy is de Nederlandse inzending.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: Brunopress